Timão está mais próximo de um novo rebaixamento do que de uma taça

Mas, é claro, poderia ter sido muito pior, já que o rebaixamento assombrou o time corintiano durante boa parte da fase de classificação do campeonato.

Só que, apesar do alívio momentâneo, é preciso tomar MUITO cuidado!

Afinal de contas, assim como o Santos no ano passado, o Alvinegro do Parque São Jorge tem enormes chances de ir de ameaçado no Paulista à rebaixado no Brasileiro.

Claro, já que na competição nacional o nível é muito mais alto, com equipes de menor expressão contando com grandes investidores e ótimos presidentes, como nos casos do Fortaleza e do Bahia.

Portanto, corintianos, não que eu esteja "secando" o nosso querido e amado Timão.

Mas dizem por aí que quem avisa amigo é.