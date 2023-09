O que é laudo cautelar de veículo? Saiba para que serve e quanto custa

O laudo cautelar é um documento gerado a partir de uma vistoria que atesta o estado atual do veículo.

Essa vistoria não é obrigatória, mas é uma ferramenta que auxilia na aquisição de veículos, evitando problemas para o comprador.

A vistoria cautelar não apenas garante a segurança e a credibilidade no momento da negociação, como também aumenta a confiança entre comprador e vendedor, contribuindo para a satisfação de ambas as partes.

O que o laudo cautelar avalia?

A vistoria cautelar, em sua essência, busca assegurar em um laudo que todos os aspectos do veículo estejam em conformidade com os padrões estabelecidos pelo Detran, proporcionando um panorama completo do estado do automóvel.

Isso começa com a verificação rigorosa da documentação, incluindo o histórico de manutenção, registros de acidentes, quitação de impostos e regularização junto aos órgãos de trânsito. Com essa análise documental, o comprador tem informações quanto à procedência e à situação legal do carro.