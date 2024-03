Finlândia é o país mais feliz do mundo e Brasil sobe 5 posições após queda

A Finlândia foi eleita o país mais feliz do mundo pela sétima vez consecutiva, segundo um relatório patrocinado pela ONU. Países nórdicos como Dinamarca, Islândia e Suécia também se destacam. Em contraste, o Afeganistão, afetado por uma crise humanitária, ficou em último lugar.

O Brasil subiu no ranking depois de uma queda expressiva - no ano passado, o país caiu 11 posições. E este ano, recuperou cinco.

EUA e Alemanha fora do Top 20

Pela primeira vez em mais de uma década, os Estados Unidos e a Alemanha não estão entre os 20 primeiros países mais felizes, ocupando as posições 23 e 24, respectivamente. Costa Rica e Kuwait entraram no top 20, ocupando as posições 12 e 13. Os países mais populosos não estão entre os 20 primeiros.