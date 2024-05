TikTok e ByteDance abrem ação para bloquear lei dos EUA contra aplicativo

A TikTok investiu 2 bilhões de dólares para implementar medidas para proteger os dados dos usuários dos EUA e assumiu compromissos adicionais, segundo uma minuta de 90 páginas do Acordo de Segurança Nacional desenvolvido por meio de negociações com o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS), de acordo com o processo.

Esse pacto incluiu a concordância da TikTok com uma "opção de desligamento" que daria ao governo dos EUA a autoridade para suspender a TikTok no país se o aplicativo violar algumas obrigações, de acordo com o processo.

Em agosto de 2022, de acordo com o processo, a CFIUS parou de se envolver em discussões significativas sobre o acordo e, em março de 2023, a CFIUS "insistiu que a ByteDance seria obrigada a vender os negócios da TikTok nos EUA". O CFIUS é um comitê interagências, presidido pelo Departamento do Tesouro dos EUA, que analisa os investimentos estrangeiros em empresas e imóveis norte-americanos que implicam em preocupações de segurança nacional.

Biden pode estender o prazo de 19 de janeiro em três meses se determinar que a ByteDance está progredindo para resolver as alegações norte-americanas.

Muitos especialistas questionam se algum comprador em potencial possui os recursos financeiros para adquirir o TikTok e se a China e as agências governamentais dos EUA aprovariam uma venda.

A transferência do código-fonte do TikTok para os EUA "levará anos para que um conjunto totalmente novo de engenheiros adquira familiaridade suficiente", de acordo com o processo.