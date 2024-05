Disney tem resultado de streaming minimizado por operações de TV

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES, Estados Unidos (Reuters) - O resultado surpreendente da unidade de streaming da Walt Disney foi minimizado por fraqueza das operações tradicionais da empresa com televisão e bilheterias de cinemas, fazendo com que as ações da companhia caíssem 6% nas negociações pré-mercado desta terça-feira.

A divisão de streaming da Disney teve lucro operacional de 47 milhões de dólares no período de janeiro a março, em comparação com um prejuízo de 587 milhões no ano anterior. Mas o negócio de streaming combinado com a ESPN+ perdeu 18 milhões de dólares. A divisão havia sofrido prejuízo de 659 milhões de dólares no ano anterior.