Foxconn tem recorde de vendas em abril

TAIPÉ (Reuters) - A Foxconn, maior fabricante terceirizada de produtos eletrônicos do mundo, reiterou no domingo que espera um aumento na receita do segundo trimestre após ter recorde de vendas em abril.

A companhia afirmou que o segundo trimestre "continua sendo uma temporada tradicional de baixa demanda, e os principais produtos estão entrando em um período de transição entre produtos antigos e novos". Mas acrescentou: "Espera-se que as operações para o segundo trimestre mostrem um crescimento trimestral e anual."

A empresa disse que a receita de abril atingiu 510,9 bilhões de dólares de Taiwan (15,83 bilhões de dólares), o que, segundo ela, foi o valor mais alto já registrado para o período e representou um aumento anual de 19%.