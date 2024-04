Samsung diz que IA impulsionará demanda por tecnologia no 2º semestre após 1º tri forte

Por Joyce Lee e Heekyong Yang

SEUL (Reuters) - A Samsung Electronics previu nesta terça-feira que a demanda por inteligência artificial se manterá forte e restringirá o fornecimento de alguns chips de alta qualidade, juntando-se a rivais que se beneficiaram de uma sólida recuperação no abalado mercado global de chips de memória.

A perspectiva otimista da maior fabricante de chips de memória do mundo fez com que suas ações subissem nesta terça-feira, depois que a empresa informou um aumento de mais de 10 vezes no lucro operacional do primeiro trimestre.