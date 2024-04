Tecnologia automotiva da Huawei impressiona em salão do automóvel de Pequim

PEQUIM (Reuters) - A Huawei precisou de apenas quatro anos para se tornar uma força na tecnologia de carros inteligentes, feito alcançado apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos sobre seus negócios com smartphones. A companhia chinesa ainda usou o tempo para desenvolver um sistema de assistência ao motorista que está se mostrando o queridinho do salão do automóvel de Pequim.

A Huawei Technologies tem dois enormes estandes no evento desta semana, e há pelo menos sete montadoras chinesas divulgando que seu sistema de assistência ao motorista (Adas) Qiankun é o mais sofisticado até o momento.

Até mesmo a Volkswagen equipará seu Audi Q6L e-tron fabricado na China com o Qiankun no lançamento do modelo o em 2025, no primeiro acordo da Huawei com uma montadora estrangeira, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.