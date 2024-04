Advogado-geral do TikTok muda de cargo para se concentrar em disputa judicial nos EUA

O TikTok afirmou nesta semana que planeja impetrar uma ação contra a nova lei, mas se negou a dizer quando fará isso.

Andersen foi importante no bem-sucedido projeto da companhia de impedir uma tentativa de banimento do TikTok pelo governo Donald Trump em 2020, e também em uma ação que impediu a proibição do app no Estado de Montana.

O TikTok, que afirma não ter compartilhado no passado dados de usuários norte-americanos com o governo chinês — e que também não o fará no futuro — deve contestar a lei com base na Primeira Emenda da Constituição, e usuários da plataforma também devem entrar com processos contra a lei.

O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, elogiou Andersen e disse que está feliz por ele “ter concordado em assumir o papel de advogado-especial para se concentrar nessa importante missão para a nossa empresa”.

O aplicativo é usado por 170 milhões de norte-americanos.

(Reportagem de David Shepardson)