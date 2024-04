Encomendas de carro elétrico da Xiaomi atingem 70 mil unidades

As encomendas referem-se àquelas em que os compradores optaram por depósitos não reembolsáveis.

A Xiaomi lançou seu carro, que tem estilo inspirado na Porsche, no final do mês passado. O modelo entrou em um mercado chinês lotado de veículos elétricos e com um preço que chama a atenção - menos de 30 mil dólares para o modelo básico, 4.000 dólares mais barato que o modelo básico do Model 3 da Tesla na China.

"Estimo que a margem de lucro bruto será de cerca de 5 a 10%", disse Lei, acrescentando que a Xiaomi está discutindo aumento de capacidade de produção e um maior suporte de custos dos fornecedores.

Mais conhecida por fabricar smartphones e dispositivos domésticos, a Xiaomi pretende investir outros 11 bilhões a 12 bilhões de iuans este ano em novos negócios, incluindo a unidade automotiva e o sistema operacional para seus telefones, disse o executivo, afirmando que a meta é que a companhia se torne uma das cinco maiores montadoras de veículos do mundo em 15 a 20 anos.

