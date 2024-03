Apple, Google e Meta viram alvo de investigações da UE

As violações podem resultar em multas de até 10% do faturamento anual global das empresas.

A Comissão Europeia disse que suspeita que as medidas adotadas por essas corporações não estão em conformidade efetiva com a lei, confirmando uma matéria da Reuters.

A autoridade de concorrência da UE investigará as regras da Alphabet sobre direcionamento no Google Play e autopreferência no Google Search, as regras da Apple sobre direcionamento na App Store e a tela de escolha do Safari e o "modelo de pagamento ou consentimento" da Meta.

Perguntado se a Comissão estava apressando o processo, o chefe do setor na UE, Thierry Breton, disse que as investigações não deveriam ser uma surpresa.

"A lei é a lei. Não podemos simplesmente sentar e esperar", disse ele a jornalistas.

Breton disse que a Meta, que introduziu um serviço de assinatura sem anúncios na Europa em novembro do ano passado, o que tem provocado críticas de rivais e usuários, deveria oferecer opções alternativas gratuitas. Da mesma forma, o Google e a Apple introduziram novas taxas para alguns serviços.