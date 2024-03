Procurador diz que processo dos EUA contra a Apple busca "remédios" para restaurar a concorrência

WASHINGTON (Reuters) - O processo antitruste federal contra a Apple busca "remédios" que restaurem a concorrência, disse uma autoridade do Departamento de Justiça dos EUA nesta sexta-feira, não descartando a possível dissolução do gigante da tecnologia.

"Nosso processo pede remédios que são necessários para lidar com a conduta competitiva e as violações, quaisquer que sejam esses remédios", disse o procurador-geral adjunto Jonathan Kanter, da divisão antitruste do DOJ, à CNBC em uma entrevista.

(Reportagem de Doina Chiacu)