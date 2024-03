Google alerta que hackers de elite russos têm mirado partidos políticos alemães

(Reuters) - Hackers de elite ligados à inteligência russa visaram no mês passado vários partidos políticos alemães com o intuito de se infiltrar em suas redes e roubar dados, alertaram a agência de segurança digital da Alemanha e pesquisadores de segurança da Alphabet, proprietária do Google.

Em um relatório publicado nesta sexta-feira, a unidade de cibersegurança da Alphabet, Mandiant, afirmou ter identificado o grupo de hackers conhecido como APT29, que é alegadamente apoiado pela inteligência ocidental para agir em nome da agência de espionagem estrangeira da Rússia, SVR, tentando enganar "figuras políticas importantes" da Alemanha com um email disfarçado de convite para um jantar em 1º de março organizado pela União Democrata-Cristã, partido político de centro-direita da Alemanha.

Um alerta circulado pela agência de segurança digital alemã BSI e visto pela Reuters referia-se ao mesmo incidente, dizendo que espiões cibernéticos apoiados pelo Estado estavam mirando partidos políticos alemães, na tentativa de extrair e obter acesso de longo prazo a dados.