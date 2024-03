Startup japonesa Sakana lança modelo de IA inspirado na seleção natural

Os modelos mais bem-sucedidos de cada geração foram então identificados, tornando-se os "pais" da próxima geração.

A empresa está lançando os três modelos de língua japonesa e dois deles estão sendo de código aberto, disse o fundador da Sakana AI, David Ha, à Reuters em comentários on-line de Tóquio.

Os fundadores da empresa são os ex-pesquisadores do Google Ha e Llion Jones.

Jones é autor do artigo de pesquisa do Google de 2017 "Attention Is All You Need", que introduziu a arquitetura de aprendizagem profunda "transformadora" que formou a base para o chatbot viral ChatGPT, levando à corrida para desenvolver produtos alimentados por IA generativa.

Ha foi anteriormente o chefe de pesquisa da Stability AI e pesquisador do Google Brain.

Todos os autores do artigo inovador do Google já deixaram a organização.