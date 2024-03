Órgão francês de controle da concorrência multa Google em 250 milhões de de euros

O Google disse que aceitou o acordo "porque é hora de seguir em frente", acrescentando que "queremos nos concentrar no objetivo maior de abordagens sustentáveis para conectar as pessoas com conteúdo de qualidade e trabalhar de forma construtiva com as editoras francesas".

A empresa afirmou que a multa era desproporcional e que o órgão de controle não havia levado em consideração seus esforços "em um ambiente em que é muito difícil definir um rumo porque não podemos prever para que lado o vento soprará em seguida".

A multa está ligada a uma disputa de direitos autorais na França sobre conteúdo online em um caso desencadeado por reclamações de algumas das maiores organizações de notícias do país, incluindo a Agence France Presse (AFP).

A disputa parecia ter sido resolvida em 2022, quando a gigante de tecnologia dos EUA desistiu de seu recurso contra uma multa inicial de 500 milhões de euros emitida no final de uma grande investigação realizada pela Autorite de la Concurrence.

Mas na declaração de quarta-feira, o órgão de fiscalização disse que o Google violou os termos de quatro dos sete compromissos acordados, incluindo a condução de negociações com editoras em boa fé e o fornecimento de informações transparentes.

(Reportagem de Tassilo Hummel)