Apple chega a acordo de US$490 mi em processo sobre comentários de CEO

O acordo foi resultado do anúncio inesperado da Apple, em 2 de janeiro de 2019, de que a fabricante do iPhone reduziria sua previsão de receita trimestral em até 9 bilhões de dólares, culpando as tensões comerciais entre os EUA e a China.

Cook havia dito aos investidores em uma teleconferência de analistas em 1º de novembro de 2018 que, embora a Apple enfrentasse pressão de vendas em mercados como Brasil, Índia, Rússia e Turquia, onde as moedas haviam enfraquecido, "eu não colocaria a China nessa categoria"

Alguns dias depois, a Apple pediu aos fornecedores que reduzissem a produção.

A previsão de receita reduzida foi a primeira da Apple desde o lançamento do iPhone em 2007. As ações da Apple caíram 10% no dia seguinte, equivalente a uma perda de 74 bilhões de dólares do valor de mercado.

A Apple e seus advogados não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre a decisão.

A empresa negou a responsabilidade, mas fez um acordo para evitar o custo e a distração do litígio, segundo os documentos do tribunal.