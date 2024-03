Quando perguntado sobre eleições, como a próxima disputa presidencial dos Estados Unidos entre Joe Biden e Donald Trump, o Gemini responde: "ainda estou aprendendo a responder a essa pergunta. Enquanto isso, tente o Google Search".

O Google havia anunciado restrições nos EUA em dezembro, dizendo que elas entrariam em vigor antes das eleições.

"Em preparação para as muitas eleições que acontecerão em todo o mundo em 2024 e com muita cautela, estamos restringindo os tipos de consultas relacionadas a eleições para as quais o Gemini retornará respostas", disse um porta-voz da empresa nesta terça-feira.

Além dos EUA, estão previstas eleições nacionais em outros países, incluindo África do Sul e Índia.

A Índia tem solicitado que as empresas de tecnologia busquem a aprovação do governo antes do lançamento público de ferramentas de IA que não sejam "confiáveis" ou que estejam sendo testadas, e que deixem claro quanto à possibilidade de retornarem respostas erradas.

Os produtos de IA do Google estão sob escrutínio depois que imprecisões em algumas representações históricas de pessoas criadas pelo Gemini forçaram a empresa a pausar o recurso de geração de imagens do chatbot no mês passado.