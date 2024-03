Apple permitirá que desenvolvedores distribuam aplicativos diretamente de seus sites

“Estamos oferecendo mais flexibilidade para desenvolvedores que distribuem aplicativos na União Europeia, incluindo a introdução de uma nova maneira de distribuir aplicativos diretamente do site do desenvolvedor”, disse a Apple.

“A Apple fornecerá aos desenvolvedores autorizados acesso a APIs (interfaces de programação de aplicativos) que facilitam a distribuição de seus aplicativos da web, integração com funcionalidades do sistema, backup e restauração de aplicativos de usuários e muito mais”, disse a empresa.

Outras mudanças incluem permitir que os desenvolvedores que criam marketplaces de aplicativos alternativos ofereçam um catálogo composto exclusivamente pelos próprios aplicativos do desenvolvedor do marketplace com efeito imediato.

Os desenvolvedores podem escolher como criar promoções, descontos e outras ofertas no aplicativo ao direcionar os usuários para concluir uma transação em seu site, em vez de usar o modelo da Apple.

As mudanças da Apple ocorrem em meio a críticas contínuas de rivais de que seus esforços de compliance estão sendo insuficientes. As violações do DMA podem custar às empresas multas que chegam a 10% do seu volume de negócios global.