Bitcoin atinge patamar recorde superior a US$72 mil com frenesi em torno da criptomoeda

"A recente valorização do bitcoin... destaca a notável força e resiliência da criptomoeda líder. Esse feito não apenas é um marco significativo, mas também reflete a contínua confiança e demanda no mercado," disseram analistas da Bitfinex em nota.

O "bitcoin começou a semana com um salto, arrastando consigo o resto do espaço de criptomoedas", disse Nick Cawley, estrategista do DailyFX.

A oferta da criptomoeda, limitada a 21 milhões de tokens, está prestes a ficar mais escassa em abril, quando ocorre o chamado "halving" do bitcoin.

A cada quatro anos, a taxa de emissão de novos bitcoins, assim como a recompensa aos mineradores de criptomoedas, cai pela metade, o que tende a sustentar o preço.

