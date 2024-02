X, de Musk, permitirá que marcas veiculem anúncios junto a conteúdos específicos

Por Sheila Dang

(Reuters) - A plataforma de mídia social X disse nesta segunda-feira que permitirá que os anunciantes veiculem anúncios em vídeo ao lado de determinados criadores de conteúdo, medida que poderá ajudar as marcas a evitar a exposição a publicações indesejadas no site de propriedade de Elon Musk.

Desde que o bilionário adquiriu a empresa anteriormente conhecida como Twitter, muitos anunciantes têm sido cautelosos em aparecer na plataforma depois que ela afrouxou as políticas de moderação de conteúdo. Musk sempre atacou as marcas que interromperam seus gastos com publicidade, chegando a xingá-las durante uma entrevista ao DealBook do New York Times em novembro.