China aprovou mais de 40 modelos de IA para uso público nos últimos seis meses

Por Josh Ye

HONG KONG (Reuters) - A China aprovou mais de 40 modelos de inteligência artificial (IA) para uso público nos primeiros seis meses desde que as autoridades iniciaram o processo de verificação, enquanto o país se esforça para alcançar os Estados Unidos no desenvolvimento da tecnologia, de acordo com a mídia chinesa.

Os órgãos reguladores chineses concederam aprovações a um total de 14 modelos de linguagem grande (LLM) para uso público na semana passada, informou o jornal Securities Times. Isso marca o quarto lote de aprovações concedidas pela China, que envolve empresas como Xiaomi, 4Paradigm e 01.AI.