Aviação sustentável? 'Passagem vai ficar mais cara', diz head da Embraer

O assunto do painel realizado nesta terça-feira (12) durante o SXSW, maior festival de inovação do mundo, era espinhoso: "a aviação pode realmente se tornar sustentável?". Enquanto os outros painelistas se esquivavam, o brasileiro César Pereira, head de Inovação da Embraer, foi enfático: se a sociedade quiser mesmo aviões voando com combustível verde, é bom avisar aos passageiros, pois eles também pagarão a conta.

Não tem jeito de colocar o gasto na mão de uma pessoa só. Os governos precisam contribuir com desenvolvimento tecnológico, políticas de incentivos fiscais e linhas de financiamento para desenvolvimento tecnológico. Os fabricantes precisam investir em produtos e na tecnologia. E não dá para tirar o passageiro que quer um céu mais limpo dessa conta: ele precisa ter noção de que a passagem vai ficar um pouco mais cara, como qualquer produto sustentável, que tem um custo embutido

César Pereira, da Embraer

A mesa contava ainda com Andrea Aks, da incubadora norueguesa de startups de aviação Widerøe Zero; Kirsten Bartok Touw, do fundo norte-americano de investimento New Vista Capital; e Aisling Carlson, da incubadora norte-americana de startups para o clima Greentown Labs.