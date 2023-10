Cientistas encontram pedaço da Terra desaparecido há 155 milhões de anos

Uma teoria sugeria que esse pedaço da Terra poderia ter desaparecido completamente, sendo puxado de volta para o manto do planeta, a camada derretida sob a crosta, onde duas placas tectônicas se encontram. Isso aconteceu com parte de outro continente "perdido", a Grande Adria, que era do tamanho da Groenlândia e se separou da Itália.

No entanto, a Grande Adria deixou vestígios de sua presença nas camadas de rocha que mais tarde se transformaram nas montanhas do Sul da Europa, enquanto não havia evidências semelhantes da existência de Argolândia nas montanhas do Sudeste Asiático.

Recentemente, os pesquisadores encontraram fragmentos do continente escondidos sob as muitas ilhas da região, sugerindo que ele se fragmentou à medida que avançava, em vez de se deslocar em um grande pedaço. A descoberta foi publicada na quinta-feira (19), no jornal científico Gondwana Research.

Se os continentes pudessem mergulhar no manto e desaparecer completamente, sem deixar vestígios geológicos na superfície da Terra, então não teríamos muita ideia de como a Terra poderia ter sido no passado geológico. Seria quase impossível criar reconstruções confiáveis dos antigos supercontinentes e da geografia da Terra em épocas passadas.

Dowe Van Hinsbergen, professor da Universidade de Utrecht e coautor do estudo

Simulações por computador

Escavando as camadas de rocha das ilhas do Sudeste Asiático, incluindo Sumatra, Bornéu, Sulawesi e Timor, o professor Van Hinsbergen e o autor principal, Eldert Advokaat, combinaram as suas descobertas com simulações por computador de movimentos tectônicos e continentais.