Ventilador ou climatizador? Descubra qual é melhor para refrescar a casa

O tradicional companheiro dos brasileiros para lidar com o calor é um aparelho bastante simples, com um motor elétrico que movimenta pás e desloca o ar para frente. A escolha do ventilador deve levar em conta: a potência, a quantidade de pás, o formato delas, a rotação e o consumo elétrico.

Nem sempre uma maior quantidade de pás significa mais vento, mas elas ajudam. Alguns modelos de pás são mais eficientes do que outros, por conta do formato.

É bastante comum que aparelhos com maior potência do motor também tenham maior rotação por minuto das pás. Contudo, fique atento para o barulho, que pode ser um pouco mais ruidoso do que você gostaria. O consumo elétrico desses motores também tende a ser maior.

É importante também checar o nível de que o ventilador emite. Atualmente, a maior parte dos fabricantes preza por ventiladores mais silenciosos. Porém, muitas vezes esse silêncio impacta a potência do aparelho. Avalie o que pesa mais na sua escolha.

Climatizador

Climatizadores são equipamentos que aumentam o conforto térmico, também ventilam e, em tese, melhoram a qualidade do ar nos cômodos da casa por aumentarem a umidade dos ambientes. É o caso dos climatizadores multifunções, que não só deixam a temperatura mais agradável como alegam purificar e umidificar o ar.