Telão de cinema em casa: por que este projetor baratinho faz sucesso?

Material de divulgação do Magcubic mostra possibilidades de uso do miniprojetor Imagem: Divulgação

O que diz quem comprou

Na Amazon, ele já conta com quase 400 avaliações de clientes, com nota média de 4,5 (de 5) e 76% de notas máximas (5 estrelas).

Comprei receoso, com medo que não atendesse às minhas expectativas, pois já havia comprado um miniprojetor que foi um fracasso e devolvi. Não só minhas expectativas foram atendidas como foram excedidas! Tem todos os aplicativos de streaming que eu assino e muito mais! É uma variedade sem igual! Não preciso espelhar a tela do celular (e caso precisasse, ele espelha) e não preciso conectar meu Chromecast! A qualidade de som e imagem é muito boa! Recomendo!

Bernardo Almeida

Gostei muito do produto! Me surpreendeu bastante. Funciona Netflix nativo, Disney Plus, YouTube e etc. Imagem muito boa. O local não precisa estar 100% escuro a depender da imagem a ser projetada. Cabe na bolsa e eu curti bastante. [...] O ponto negativo é o uso do controle para tudo. Se perder o controle, já era.

Christiny