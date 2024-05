Museu espanhol exibirá obra de Caravaggio recentemente verificada

MADRI (Reuters) - Os amantes da arte terão a chance de contemplar um retrato de Jesus Cristo feito por Caravaggio, que será exposto no Museu do Prado, em Madri, depois que especialistas determinaram que a obra realmente é do mestre italiano.

O museu disse nesta segunda-feira que havia chegado a um acordo com o novo proprietário da pintura a óleo sobre tela, um colecionador internacional residente na Espanha.

O Prado disse que "Ecce Homo" é uma das maiores descobertas da história da arte, já que existem apenas cerca de 60 obras conhecidas de Caravaggio.