Artistas da Universal Music retornarão ao TikTok após novo acordo de licenciamento

Em um movimento que pode muito bem ter corroído seu poder de barganha, Taylor Swift, uma das maiores artistas da Universal Music, permitiu que uma seleção de suas músicas retornasse ao TikTok enquanto promovia seu último álbum, "The Tortured Poets Department".

Swift detém os direitos autorais de suas gravações por meio de seu contrato de 2018 com a Universal e pode controlar onde suas músicas estão disponíveis, de acordo com o Financial Times.

Quando as negociações de licenciamento foram retomadas nas últimas semanas, a IA continuou sendo um dos principais pontos de discórdia. A Universal alegou que o TikTok está "inundado" com gravações geradas por IA, incluindo músicas que os usuários criam com a ajuda das ferramentas do TikTok.

No acordo desta quinta-feira, o TikTok e a Universal disseram que trabalharão juntas para garantir que o desenvolvimento da IA em todo o setor musical proteja a arte humana e a economia que flui para esses artistas e compositores.