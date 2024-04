Taylor Swift destrona Beatles e chega a recorde com 12º álbum líder de vendas no Reino Unido

LONDRES (Reuters) - A cantora norte-americana Taylor Swift ocupou o topo das paradas britânicas nesta sexta-feira com o álbum "The Tortured Poets Department", disco que bateu os outros do "Top 10" e a fez destronar os Beatles como artista que atingiu mais rapidamente a marca de 12 álbuns número um no Reino Unido.

"Poets" foi o álbum com a melhor performance em sua semana de lançamento no Reino Unido em sete anos, o que fez Taylor empatar com Madonna como artista feminina com mais álbuns no topo da parada britânica na história.

"Nenhum outro artista teve 12 álbuns número um em espaço tão curto de tempo. Taylor Swift conseguiu esse feito em 11 anos e seis meses", afirmou a Official Charts Company.