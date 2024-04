Dior se inspira em Marlene Dietrich em desfile de outono em Nova York

Também houve acenos a Nova York, com imagens da Estátua da Liberdade em alguns dos designs. Outros foram adornados com representações da Torre Eiffel em Paris, onde fica a sede da Dior.

Chiuri trabalhou com a artista Claire Fontaine para projetar o espaço do desfile, com pares de mãos iluminadas adornando o fundo da passarela.

“Essas mãos representam de maneira positiva e empoderada o sexo feminino e são as mãos das costureiras, das criadoras, as minhas, as de Maria Grazia e as mãos das mulheres que tornaram este projeto possível”, afirmou Fontaine em uma entrevista.

Entre as celebridades que compareceram ao desfile estavam as atrizes Anya Taylor-Joy, Michelle Williams, Naomi Watts, Rosamund Pike e Charlize Theron.

