Doença, escândalo e discórdia deixam família real britânica esgotada

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) - O rei Charles deve fazer sua primeira aparição pública em um evento real desde seu diagnóstico de câncer no domingo, mas a provável ausência do filho, príncipe William, e da esposa do herdeiro, Kate, irá destacar o quão esgotada a monarquia se tornou.

O Palácio de Buckingham disse que o monarca de 75 anos compareceria ao tradicional serviço religioso do domingo de Páscoa no Castelo de Windsor ao lado de sua esposa, a rainha Camilla, um dos compromissos anuais geralmente frequentados por todos os membros da realeza.