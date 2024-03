Diretor de "Oppenheimer", Christopher Nolan será condecorado cavaleiro do Império Britânico

Nolan escreveu o roteiro de “Oppenheimer” e produziu o filme ao lado de Emma.

Entre outras pessoas que serão condecoradas como cavaleiros estão Demis Hassabis, presidente-executivo da empresa DeepMind, do Google. Outras figuras do mundo da inteligência artificial que foram homenageadas incluem Matthew Clifford, assessor de IA do governo britânico, e o empreendedor Ian Hogarth, presidente do Instituto de Segurança de IA. Ambos foram agraciados com CBEs (sigla em inglês para Comandante da Ordem do Império Britânico).

O empresário bilionário e doador do Partido Conservador, Mohamed Mansour, foi condecorado cavaleiro por serviços aos negócios, à política e às instituições de caridade.

(Reportagem de Sachin Ravikumar)