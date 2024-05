Madonna deixa mensagem no 'Livro de Ouro' do Copacabana Palace; veja o que ela escreveu

A cantora Madonna já deixou o Brasil, depois de seu show na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, no sábado, 4, que reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas. Sua estadia no Copacabana Palace rendeu ao hotel uma recordação: Madonna assinou o Livro de Ouro, agradecendo ao estabelecimento por seu cuidado com ela e com as filhas. O livro é utilizado para que os hóspedes possam deixar recados e mensagens para o local.

Em suas redes sociais, o hotel publicou uma foto com um quadro de Madonna, ao redor de outras celebridades que estiveram pelo local. Em seguida, mostrou o recado que Madonna escreveu, em que se lia: "Eu amo o Rio. Obrigada por cuidar tão bem de mim e de minhas filhas. A vista para o mar é magnífica! Com amor".

"Aqui, é o lar de grandes personalidades e momentos que marcaram época. No Copa, celebramos as estrelas mais brilhantes, eternizando suas passagens em nossa galeria da fama e registrando suas histórias no nosso Livro de Ouro", explicou o Copacabana Palace na legenda da postagem.