Livraria da Vila vai abrir filial na Avenida Paulista no segundo semestre

A Livraria da Vila abrirá uma loja na Avenida Paulista. A 13ª unidade da rede na cidade de São Paulo será aberta no Shopping Cidade São Paulo. O shopping fica no número 1.230 da avenida, no bloco entre a Alameda Campinas e a Rua Pamplona. A inauguração está programada para o início do segundo semestre de 2024.

A loja terá 170 metros quadrados e promete um projeto arquitetônico moderno, que já é marca da rede. Serão mais de 18 mil itens, entre livros, artigos de papelaria, jogos e outros produtos. A unidade contará, também, com espaço destinado ao público infantil.

O lançamento faz parte de um projeto de expansão da livraria, em curso nos últimos anos, com o objetivo de ocupar espaços deixados por redes como Livraria Cultura e Saraiva nos shoppings da capital. A aposta é em espaços menores e em curadoria interna específica, conforme o público frequentador.

Na região, a Livraria da Vila já tem lojas no Shopping Jardim Pamplona (R. Pamplona, 1704) e no Shopping Pátio Paulista (R. Treze de Maio, 1947). Outra opção tradicional de livraria na região é a Martins Fontes, localizada na Av. Paulista, 509.

CULTURA

Símbolo da Avenida Paulista, a Livraria Cultura fechou as portas no dia 1º de abril deste ano, e segue funcionando apenas para vendas na internet.

A Cultura teve a falência decretada em 2023. Em agosto, enfrentou uma ordem de despejo, revertida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em fevereiro de 2024, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou o despejo. A livraria informou que procura um novo local para retomar as atividades.