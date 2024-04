Gisele Bündchen comenta o novo namoro no programa 'Mais Você', confira

Gisele Bündchen falou sobre seu namorado, Joaquim Valente, instrutor de jiu-jítsu, durante a participação no programa 'Mais Você', na sexta-feira, 19.

Em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, a modelo foi questionada sobre a natureza da relação e esclareceu os rumores. "Ele ficou [meu namorado] agora, né, faz pouco tempo. Mas muito legal... A gente tem que mostrar para os homens que as mulheres que mandam, né?", brincou.

Ela ainda explicou que faz aulas da luta há dois anos, ao lado de seus filhos. "Eu caminho na rua com outra postura porque sinto que sei me defender", disse.

As especulações acerca do envolvimento dos dois após Gisele ter sido vista em jantares românticos com o brasileiro. Ela já havia confirmado o namoro em entrevista ao The New York Times.