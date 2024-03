Vai ficar em São Paulo na Páscoa? Veja 5 programas culturais gratuitos

Depois de dias caóticos de Lollapalooza, no último fim de semana, São Paulo reserva calmaria (na medida do possível) para os que vão passar o feriado na cidade. Com previsão de temperatura amena e chuva fraca, são dias ideias para um passeio pelos museus paulistanos, ou uma sessão de cinema divertida para os pequenos.

Veja programas culturais gratuitos na capital que vão agradar toda a família:

Ocupação Maria Bethânia, no Itaú Cultural

Vida e obra de Maria Bethânia são homenageadas na 62ª edição do projeto Ocupação Itaú Cultural. A mostra, que funciona até 9 de junho, apresenta eixos constitutivos da trajetória da artista, destacando como fé, casa, família, palavra, dramaturgia e emoção a transformaram na intérprete apaixonada que é. No primeiro andar da exposição há uma seleção de fotos, em diálogo com excertos de literatura em língua portuguesa e trechos do cancioneiro nacional. No segundo, uma apresentação audiovisual exibe conversas simbólicas entre Bethânia e outras figuras. Leia mais sobre ‘Ocupação Maria Bethânia’.

Onde: Itaú Cultural. Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Quando: Na sexta-feira, 29, e no domingo, 31, das 11h às 19h. No sábado, 30, das 11h às 20h

Entrada gratuita

Lygia Clark: Projeto para um planeta, na Pinacoteca

Ocupando sete galerias na Pinacoteca com mais de 150 obras, a exposição panorâmica Lygia Clark: Projeto para um planeta ilustra o legado dos 30 anos de carreira da artista. As diferentes fases de seu trabalho são contempladas: das pinturas iniciais, passando pelo movimento neoconcreto, às proposições participativas e projetos arquitetônicos. O visitante pode ver de perto obras como Projeto para um planeta (1960), da série Bichos, a instalação A casa é o corpo, feita para a Bienal de Veneza de 1968, e Maquete para interior nº3, reproduzida em grande escala. A primeira parte da mostra permite a participação do público, vista como fundamental para Clark.

Onde: Pinacoteca Luz (1º andar). Praça da Luz, 2, Luz

Quando: Sexta, sábado e domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h)

Entrada gratuita no sábado, 30. Ingressos por R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada) nos outros dias

Museu da Língua Portuguesa

O passeio pela Pinacoteca pode incluir também uma visita ao vizinho Museu da Língua Portuguesa. A exposição principal conta com recursos interativos e audiovisuais para dar vazão à pluralidade do português. Na seção Falares, é possível escutar a língua na voz de pessoas de diversas origens. Na Praça da Língua, que funciona como um planetário das palavras, textos da literatura,de nomes como Machado de Assis e Graciliano Ramos, são projetados no teto. O Museu oferecerá uma programação paralela no fim de semana da Páscoa: no sábado, 30, acontece a primeira apresentação do projeto Plataforma Conexões em 2024, que selecionou trabalhos de artistas iniciantes com o tema Línguas Africanas no Brasil. O show Tem África no samba, da banda feminina Samba de Dandara, acontece no Saguão Central da Estação da Luz, das 11h às 12h.

Onde: Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz, Centro Histórico de São Paulo

Quando: Sexta, sábado e domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até 18h)

Entrada gratuita no sábado, 30. Ingressos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) nos outros dias. É recomendada a reserva antecipada dos ingressos

Futebol de Brinquedo, no Museu do Futebol

A exposição principal do Museu do Futebol está fechada para obras desde outubro de 2023. Enquanto isso, a atração temporária Futebol de Brinquedo pode encantar os apaixonados pelo esporte de todas as idades. A mostra propõe um mergulho na memória afetiva dos brinquedos analógicos de futebol, como os saudosos Aquaplay, Pregobol e Super Trunfo, além de bonecos e bonecas, mascotes das Copas do Mundo FIFA e diversos times de futebol de botão. Há tanto itens raros, como o álbum de figurinhas da Copa de 1970, quanto mais recentes, como uma Barbie esportista. Na área externa do museu, a diversão fica completa com mesas de futebol de botão, pebolins, futmesa e tamancoball.

Onde: Museu do Futebol. Praça Charles Miller, Pacaembu

Quando: Sexta, sábado e domingo, das 9h às 18h (entrada até 17h)

Entrada gratuita

Meu Amigo Totoro, no CineSesc

Para os pequenos, o domingo de Páscoa pode se tornar ainda mais especial com a exibição de Meu Amigo Totoro no CineClubinho do CineSesc. Um dos melhores filmes do Studio Ghibli, a animação de 1988 é dirigida pelo mestre Hayao Miyazaki. No longa, a mãe de Satsuki e Mei está adoecida, levando a família a se mudar para o campo para estar mais próxima do hospital onde ela está internada. O quintal de casa vira uma aventura fascinante quando as irmãs descobrem os Totoros, criaturas místicas ao mesmo tempo simpáticas e esquisitas, que só podem ser vistas pelas crianças.

Onde: CineSesc. Rua Augusta, 2075, Cerqueira César

Quando: Domingo, 30, às 15h, com retirada de ingressos uma hora antes na bilheteria.

Entrada gratuita

