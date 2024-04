Bruna Biancardi mostra mudanças no corpo durante a gravidez

Bruna Biancardi compartilhou no Instagram nesta sexta-feira, dia 26, como o corpo dela mudou durante a gravidez até o nascimento de sua filha, Mavie, usando fotos tiradas todo mês com o mesmo biquíni azul.

Aos 30 anos, Bruna quis mostrar as transformações durante e após a gravidez. Na postagem, ela comentou: "Antes tarde, do que nunca. Registrei mês a mês do barrigão e esqueci de fazer a foto com ela nos primeiro dias de vida, mas tá valendo, né?"

Mavie, que agora tem 6 meses, nasceu em outubro último em São Paulo. Durante o parto, em um hospital particular, Bruna estava acompanhada pela irmã, Bianca Biancardi.

Neymar, o pai de Mavie e jogador do Al-Hilal na Arábia Saudita, não estava presente devido a imprevistos. Ele tentou chegar a tempo com um voo particular, mas só conseguiu pousar no Brasil após o nascimento da filha.