Morre Eric Carmen, cantor de 'All by Myself', aos 74 anos

A mensagem termina com a citação "Love is all that matters... faithful and forever" (O amor é tudo o que importa... fiel e para sempre), parte da música "Love Is All That Matters" do álbum solo de Carmen de 1977, "Boats Against the Current".

Carreira

Os Raspberries, formados em Cleveland, estouraram no cenário do rock americano em 1972 com seu álbum de estreia autointitulado, com seu maior sucesso, "Go All the Way", uma música provocativa para sua época, cantada do ponto de vista de uma jovem mulher.

Dave Swanson, do site Ultimate Classic Rock, chamou-a de "a música power pop definitiva de todos os tempos", como viria a ser chamado o estilo emergente, conhecido por unir harmonias vocais da era dos anos 60 aos riffs de guitarra crocantes dos anos 70.

"A explosão inicial do Who leva a um verso bem ao estilo dos Beatles, antes de chegar a um refrão esquecido dos Beach Boys", escreveu ele. "Assim foi a mágica da criação da música do Raspberries.

Eles conseguiram pegar as melhores partes e ideias da década anterior e transformá-las em algo novo, porém familiar. "O segundo álbum do Raspberries, "Fresh", também lançado em 1972, seria o de maior venda, na 36ª posição. Ele apresentou dois sucessos entre os 40 mais vendidos, "I Wanna Be With You" e "Let's Pretend".