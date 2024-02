Kenneth Mitchell, ator de 'Star Trek', morre aos 49 anos

O ator canadense Kenneth Mitchell morreu neste sábado, 24, segundo anúncio feito em suas redes sociais. Mitchell, que ficou conhecido por personagens em filmes como 'Star Trek: Discovery' e 'Capitã Marvel' e na série televisiva 'Jericho', sofria de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), uma doença degenerativa sem cura.

Com pesar, anunciamos o falecimento de Kenneth Alexander Mitchell, querido pai, marido, irmão, tio, filho e querido amigo. Ken era amplamente conhecido como ator em muitos filmes e programas de televisão. Ele retratou um aspirante olímpico, um sobrevivente do apocalipse, um astronauta, o pai de um super-herói e quatro Star Trekkers únicos diz o comunicado da equipe do ator

Com o agravamento da doença, Mitchell passou a utilizar uma cadeira de rodas para se locomover. A família destaca que o ator não se deixou abater e que se manteve positivo.