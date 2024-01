Michael Jackson: saiba tudo sobre cinebiografia estrelada por sobrinho do cantor

Este é o primeiro grande papel de Jaafar Jackson no cinema. Na mesma entrevista, o diretor afirmou que a semelhança dele com o tio está "impressionante". "Soa como ele, dança como ele, canta. É realmente impressionante", afirmou.

O produtor do filme é Graham King, de "Bohemian Rhapsody", e o roteiro foi escrito por John Logan, de "A Invenção de Hugo Cabret". De acordo com a revista Variety, a produção começa em 22 de janeiro. Distribuído mundialmente pela Universal, a previsão de estreia é 18 de abril de 2025.

De acordo com o site do artista, Jaafar queria ser jogador de golfe profissional, mas crescendo em família de artistas, acabou também seguindo o caminho da música. Aos 27 anos, ele já gravou até um clipe no Brasil a exemplo do tio.

Mas enquanto Michael Jackson fez as emblemáticas filmagens no Pelourinho, em Salvador, e no Morro de Santa Marta, no Rio de Janeiro, Jaafar foi para outra locação da capital fluminense, o Vidigal. Veja o vídeo clicando aqui.