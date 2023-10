Quem é a filha da Carolina Ferraz que se casou com herdeiro de indianos?

Filha de Carolina Ferraz, Valentina Cohen, de 28 anos, se casou com o empresário americano Samraan Husain. Os noivos escolheram uma celebração intimista no último dia 11, para apenas 20 pessoas, na praia de Malibu, na Califórnia.

Valentina conheceu o noivo ainda na faculdade e, de acordo com a Vogue Brasil, foi pedida em casamento em uma viagem de carro em outubro do ano passado. Eles optaram por celebrar a união em uma ocasião mais intimista, no restaurante japonês Nobu - local escolhido pela proximidade com o oceano.

"Ainda existem muitas possibilidades de fazermos um festão no ano que vem", disse Valentina à revista.