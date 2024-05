Antes de se casar, Monique Evans faz harmonização facial e mostra resultado

Monique Evans, 67, se prepara para casar com a DJ Cacá Werneck, 37. Mas antes, a apresentadora reservou um tempinho para fazer harmonização facial. Ela mostrou o antes e depois em uma rede social.

O que aconteceu

A apresentadora falou do procedimento estético antes do casamento, que ocorre no dia 16. Realizado nesta quinta-feira (2), ela explicou um problema na boca. "Antes e depois de 15 dias dos procedimentos feitos. Minha boca teve uma pequena paralisia quando eu era jovem. Por isso é um pouquinho torta", disse ela.

A noiva da apresentadora fez um elogio no post do Instagram. "Maravilhosa", escreveu Cacá. Demais pessoas também comentaram. "Mais que perfeita. Você merece, amiga", disse uma seguidora. "Monique, você é lindíssima! Não precisa dar explicações para ninguém. Você é simplesmente maravilhosa! Espetacular!!!", disse mais um.