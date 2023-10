Vídeo mostra Kayky Brito sendo afastado de mulher por Bruno de Luca antes do acidente

Bruno de Luca não será indiciado por omissão de socorro no caso do acidente do ator Kayky Brito, conforme confirmado pelo Estadão na sexta-feira. De Luca, que estava no local do acidente, teria ido embora sem prestar socorro ao amigo.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, informado pela assessoria de imprensa do 16ª DP (Barra da Tijuca), De Luca não será indiciado porque o motorista era quem tinha o dever legal de pedir socorro.

Como ele fez isso, qualquer outra pessoa no local fica isenta desta responsabilidade.