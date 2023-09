Quem é Yuri Meirelles, primeiro participante confirmado em A Fazenda 2023'?

A Fazenda tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

O primeiro nome confirmado é Yuri Meirelles. O modelo, que já participou de clipes da cantora Anitta, foi revelado no perfil do programa na rede social Kwai.

Nascido no Rio de Janeiro, Yuri tem 22 anos e também é empresário. Ele ganhou popularidade ao participar do clipe Funk Rave, de Anitta, que venceu o prêmio de Melhor Videoclipe Latino no VMA na última terça-feira, 12.

No Instagram, o modelo soma mais de 200 mil seguidores. "Vou aproveitar cada momento lá [em A Fazenda]. Vou lá para me divertir e vou jogar o jogo", contou ele durante seu vídeo de apresentação para o programa.

Nesta 15ª edição, o formato tradicional da atração será mantido. Celebridades serão confinadas na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Uma novidade nesta edição é a reintrodução do "Paiol", uma dinâmica que confina candidatos em uma espécie de fase preliminar. O elenco principal será composto por 18 peões, enquanto outras dez pessoas, divididas igualmente entre homens e mulheres, competirão no "Paiol" por mais quatro vagas para entrar oficialmente no programa. No total, serão 23 peões competindo pelo prêmio milionário.

Durante a última semana, as redes sociais oficiais do programa começaram a publicar algumas pistas sobre os novos participantes. Entre as informações divulgadas, destacam-se a presença de um jogador de futebol, uma influenciadora digital, um ex-participante de edições anteriores do programa e uma comunicadora, apelidada de "a âncora".