RS: Voluntários gritam 'Globo lixo' e interrompem entrada ao vivo

Voluntários de um abrigo para animais em Canoas (RS) interromperam uma entrada ao vivo da RBS, afiliada da Globo, aos gritos de "Globo lixo".

O que aconteceu

O repórter Eduardo Paganella conversava com um responsável pelo abrigo, quando foi interrompido por gritos de "Globo lixo". Após voluntários hostilizarem a emissora, a entrada ao vivo do Jornal do Almoço foi interrompida.

Nas redes sociais, uma das voluntárias criticou a postura da Globo diante da tragédia. "Pra ajudar vocês não vieram, ficaram preocupados com show da Madonna. Agora querem mídia? Aqui não. Globo lixo", escreveu Nicole Hoff.