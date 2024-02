Carl Weathers, o Apollo Creed do filme 'Rocky', morreu aos 76 anos

Mas foi com o papel de um campeão patriótico peso pesado de boxe, Apollo Creed, rival do lendário Rocky Balboa, que ele conseguiu ficar na memória do público.

O filme "Rocky", de 1976, do qual foram produzidos mais três filmes (e continuado por meio da saga derivada "Creed"), mostrou ao mundo um retrato brutal do mundo dos campeonatos mundiais de boxe.

A cena culminante, com sangue, ossos quebrados e socos em câmera lenta, estabeleceu um padrão para filmes de luta e combate.

Em "Rocky II" (1979), Weathers retomou seu papel como Apollo Creed, enfrentando Balboa em uma segunda luta. Ele esteve novamente em "Rocky III" (1982) e na quarta entrega da saga "Rocky IV" (1985), na qual morre no ringue contra um boxeador russo, interpretado por Dolph Lundgren.

O ator de "O Predador" e ex-governador de Minnesota, Jesse Ventura, disse que o mundo perdeu um "ícone".

"Carl Weathers era um talento fenomenal, um verdadeiro profissional e um amigo querido", escreveu na rede social X.