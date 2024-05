Mãe de Gil do Vigor diz que foi abusada pelo ex e defendeu filho na igreja

Gil do Vigor contou detalhes da relação difícil com pai na biografia "Tem que Vigorar", lançada em 2021. No livro, o ex-BBB o descreveu como "explosivo" e que a mãe era vítima de violência física e psicológica. O Gilberto pai também constrangia o filho, que sempre teve de lidar com o sentimento de inferioridade.

Em uma situação, o ex-BBB relata que estava treinando para um concurso de modelo e quando o pai viu disse aquilo era "feio" e que o filho o faria passar vergonha com os amigos. "Meu pai bebia muito e tinha problema com drogas, se envolveu até com aquelas mais pesadas, como o crack, e fazia de nosso dia a dia um grande filme de terror", contou o economista, em entrevista ao UOL, em 2021.

Fé

Movimento Desvyados Imagem: Divulgação/Desvyados

Jacira Santanna também relembrou episódios de homofobia sofridos pelo filho dentro da igreja. Ela conta que um dia Gil chegou em casa aos prantos após o pastor chamá-lo de "boneca".