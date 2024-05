Roberto Bataglin, galã dos anos 90, trabalha como corretor de imóveis

Atualmente, ele trabalha como corretor de imóveis. "Trabalho na corretagem com meus imóveis, construindo, vendendo, alugando... Reformo, construo do zero. Agora mesmo estou reformando uma cobertura no Recreio. Dou um 'upgrade' no imóvel para vender ou alugar depois. Gosto de mexer com construção", explicou Bataglin, que é pai de três filhos.

Apesar da mudança na carreira, Bataglin diz que tem orgulho do período como ator. "Tenho orgulho do meu currículo, trabalhei com grandes atores", destacando o par romântico que fez com Camila Pitanga, na novela "A próxima vítima".