Kayky Brito reaparece para atualizar processo de recuperação

Após dois meses internado, ele teve alta e passou a se recuperar em casa.

Ele disse que está melhor a cada dia e que segue com seu tratamento, e que andar de bike lhe faz muito bem e não o machuca.

Recuperação: "Eu imagino que muita gente deve estar perguntando: 'Pô, Kayky, sumiu! Está tudo bem?'. Eu estou bem, graças a Deus, estou me recuperando mentalmente e fisicamente. Por exemplo, agora, no ato de pedalar, estou pedalando, mas parei para falar com vocês porque eu acho que eu devo muita parte da minha vida a vocês".

Cicatrizes: "Então, vamos lá, esses dois parafusos gigantes que eu estou no quadril, não doem no meu ato de pedalar. O que dói agora é apoiar a mão no guidão, esse cotovelo, por causa dessa cicatriz aqui, acho que não dá para ver muito. Esses, sei lá, 50 pontos que eu levei… Desculpa, doutor, se errei na matemática".

Exercícios: "Estou me recuperando aos poucos, estou voltando. Tenho pedalado, que é um ato que eu gosto bastante, quando termino esse exercício me sinto muito bem. Graças a Deus estou com vida, podendo conversar com vocês. Deus é bom o tempo todo", completou.