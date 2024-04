Filha de Anderson Leonardo relembra reação do cantor ao saber de gravidez

Queria se dedicar mais: "Minha mamãe falou também que ficou bem chateada por não poder conseguir te acompanhar e se dedicar mais ainda nesse processo. Mas você estava tão feliz e radiante pela minha chegada que entendeu o por quê", continuou.

Vovô Leoepardo: "Fiquei sabendo também que foi você quem revelou que eu era Maria Alice, mas não queria saber se eu era uma menina ou um menino, pois o seu maior sonho estava sendo realizado. Vovô, foi verdade que você tomou um remedinho de ânimo pra poder cuidar da minha mamãe e de mim? Minha mamãe me contou isso com a voz estremecida. Acho que em algum momento escutei ela sussurrando, dizendo que você cresceu e virou vovô Leopardo. Ouvi minha mãe dizendo que você foi forte, guerreiro e que lutou muito".

Ligação entre avô e neta: "Sabia vovô que eu adorava ficar com você? Lembro de escutar você cantando umas musiquinhas para mim de madrugada. Enquanto a mamãe se enchia de batatinhas, eu ficava só escutando sua voz! Obrigada por todas às vezes que me agitava assistindo suas novelinhas, ou quando conversa comigo com sua voz inconfundível e eu sempre me mexia para você saber o quanto eu amava isso".

Falta pouco: "Obrigada, vovô, por eu ter tido a oportunidade de quase oito meses de convivência com você. Faltou pouquinho para eu nascer, e quando isso acontecer, a mamãe e o papai vão me contar mais histórias suas. Só não sei se você vai ficar feliz quando o papai me levar para o jogo do Botafogo, porque você queria me levar para ver o Flamengo jogar", finalizou.