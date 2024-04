Expulsão, desistências e eliminações: Quem já saiu de A Grande Conquista?

A Grande Conquista (Record) completou hoje uma semana no ar. Desde então, já foram múltiplas eliminações, três desistências e uma expulsão. Confira quem saiu do jogo até agora.

Expulso

Ricardo, ex-Polegar, foi expulso pela produção do programa. A decisão veio após ele se envolver em uma discussão com Fábio e pegar uma faca, que seria supostamente para cortar as roupas do vileiro. O ato, no entanto, foi visto como uma ameaça à integridade física dos participantes.